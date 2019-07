Schweizer Duo stürmt in den WM-Halbfinal

Dem Schweizer Duo Hüberli/Betschart ist an der Beachvolleyball-WM in Hamburg ein erneuter Coup gelungen. Nach dem Sieg über das an Position 4 gesetzte Team aus Brasilien mit Ana Patricia und Rebecca, schlugen die beiden Schweizerinnen erneut ein brasilianisches Duo. Diesmal hiessen die Gegnerinnen Barbara und Fernanda, Tanja Hüberli und Nina Betschart verloren zwar den ersten Satz, siegten am Ende aber 19:21, 21:13, 15:13. Sie nutzten den zweiten Matchball.

OMG! Was ist denn das für ein geiler Ballwechsel. Die ??holt sich den zweiten Satz deutlich mit 21:13. Jetzt geht´s in den Entscheidungssatz. Daumen drücken bitte. #MySportsCH#HomeofSports#Beachvolleyball#Hamburg2019pic.twitter.com/67sLNolLim– MySportsCH (@MySports_CH) July 5, 2019

Damit stehen die Schweizerinnen im Halbfinal, den sie noch am gleichen Abend (Freitag, 20.30 Uhr) bestreiten. Die Gegnerinnen im Duell um den Finaleinzug kommen aus Kanada, es ist das an Nummer 9 gesetzte Duo mit Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes, das in der Runde der letzten acht die Italienerinnen Marta Menegatti und Viktoria Orsi Toth ausschaltete. Qualifizieren sich die Schweizerinnen nun gar für den Final, würden entweder April Ross und Alix Klineman aus den USA oder Mariafe Artacho und Taliqua Clancy warten. Die Neuseeländerinnen haben im Achtelfinal mit Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré das zweite Schweizer Duo eliminiert.

Dem Schweizer Team bietet sich gegen Kanada nun die Chance, sich eine Medaille zu sichern. Es wäre die erste WM-Medaille eines Frauenteams im Beachvolleyball und für Hüberli/Betschart die zweite an einem Grossanlass. Erst im letzten Sommer sicherten sie sich in Holland Silber.

(mro)