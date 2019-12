Schweizer Fighter macht Gegner ein «drittes Knie»

Volkan Oezdemir war beim Kampf in der Ultimate Fighting Championship (UFC) im südkoreanischen Busan nicht Favorit. Der Österreicher Aleksandar Rakic hatte seine letzten zwölf Fights (von insgesamt 13) in der UFC allesamt gewonnen. Der Freiburger, der mit drei Siegen in seine UFC-Karriere gestartet war, danach dreimal verlor und zuletzt erneut siegreich war, musste zu Beginn der ersten Runde zuerst einmal einstecken (siehe Video oben).

Doch der 30-Jährige konnte sich retten und seinerseits angreifen. Wohl ein Tritt des Schweizers gegen das Schienbein Rakics erwies sich als erfolgreich. Das Schienbein schwoll kräftig an, die Fans der Mixed Martial Arts konnten sich kaum von diesem Anblick abwenden.

this is an extra knee pic.twitter.com/wlmA6STfhb — Jolassanda (@Jolassanda1) December 21, 2019

«Das ist ein zusätzliches Knie», «das ist ein drittes Knie», «was für ein Alien will da aus Rakic heraus», und ähnliche Kommentare fanden sich sofort auf Twitter.

Nein, es war auch kein Tumor.



Nur eine Schwellung, die dann auch wieder abnahm.



Rakic steckte diesen Hit weg, als wäre nichts geschehen und die beiden gaben sich 15 Minuten (drei Runden à 5 Minuten) alles, was sie hatten.



Letztlich siegte der Schweizer nach Punkten.



No Time! 🚫⏰@Volkan_Oezdemir with the split decision in a close one at #UFCBusan! 🇰🇷 pic.twitter.com/0aSYySRw4F — UFC Europe (@UFCEurope) December 21, 2019

