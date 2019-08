Schweizerinnen verpassen EM-Final

Bittere Niederlage: Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verlieren den EM-Halbfinal. Die beiden Schweizerinnen spielen nun am Samstagabend in Moskau (18.30 Uhr MEZ) um Bronze. Im Halbfinal unterliegen sie den Polinnen Kinga Wojtasik und Katarzyna Kociolek in drei Sätzen 21:18, 18:21, 8:15.

Die Partie vor nahezu leeren Rängen und bei Regen beginnt suboptimal. Gegen alles andere als bestechende Gegnerinnen leistet sich das Schweizer Team zu viele Fehler und liegt zwischenzeitlich 11:16 zurück. Doch mit viel Kampfgeist (sowie gegnerischer Hilfe) arbeiten sich die Schweizerinnen zurück in die Partie, gleichen zum 16:16 aus und gehen später mit dem 19:18 erstmals wieder in Führung. Danach geben sie keinen Punkt mehr ab und holen sich den ersten Satz.

Der zweite Satz verläuft über weite Strecken ausgeglichen, bei 11:9-Führung verpassen es die Schweizerinnen durch Eigenfehler, einen komfortablen Vorsprung herauszuspielen. Bei 12:13 muss sich Heidrich am Knie behandeln lassen, kann allerdings problemlos weiter spielen.

Denn für den Verlust des zweiten Satzes sorgt nicht etwa eine lädierte Heidrich, sondern möglicherweise ein Netzfehler von Vergé-Dépré. Beim Stand von 14:14 touchiert sie das Netz, so resultiert einen Rückstand, statt Führung. Danach ziehen die Polinnen um drei Punkte davon. Zwar gelingt den Schweizerinnen noch den Ausgleich zum 18:18, doch drei Punkte in Folge bringt Wojtasik/Kociolek Satz zwei.

Im dritten Satz gehen die Schweizerinnen früh mit zwei Punkten in Führung, beim Stand von 4:2 misslingt Heidrich allerdings ein Smash. Das bringt die Polinnen zurück und bei 5:5 drehen sie mit einem herrlicher Annahme das Resultat endgültig. Mit einem Ass zieht Wojtasik/Kociolek gar mit 7:5 leicht davon. Danach brauchen die Schweizerinnen ein Time-Out – und Heidrich erneut Pflege. Das bringt vorerst wenig, den Polinnen gelingt ein weiterer Punkt. Und dann geht es ganz schnell: Den dritten Satz verlieren sie 8:15.

