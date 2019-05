Schwester schreibt Brief an verstorbenen Sala

Emiliano Sala war auf dem Weg zu seinem neuen Klub Cardiff City. Er hätte von Nantes in die englische Premier League wechseln sollen. Auch wenn er das eigentlich gar nicht wollte, wie jüngst bekannt wurde. Doch beim neuen Club kam Sala nie an: Am 21. Januar stürzte das Flugzeug des Argentiniers ab.

Die Sprachnachrichten, die nun belegen, dass sich Sala eigentlich gegen den Cardiff-Wechsel gesträubt hatte, bewegten seine Schwester Romina Sala nun zu einem emotionalen Brief.

«Ich kann nicht verstehen, wie du einfach ohne Vorwarnung gegangen bist», hat sie den Verlust ihres Bruders noch nicht verarbeitet. «Ich danke dir, dass du mich jedes Mal in einen Schwan verwandelt hast, wenn ich mich wie ein hässliches Entlein gefühlt habe.»

«Du hast mich gelehrt zu lieben. Und Du hast mir ein Geschenk gelassen - die Fähigkeit, mich in diesen Schwan zu verwandeln.»

