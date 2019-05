Sechs Schweizer stürzen sich in Rallye-Abenteuer

Eine witzige Idee wird zum echten Abenteuer: Das Schweizer Team «Fast and Falafel» startet am 11. Mai in Deutschland in drei alten Autos (zwei Volvo V70, ein Volvo 960) zur Europa Orient Rallye. In 21 Tagen geht es für die rund 30 Teams über insgesamt 8000 Kilometer von Heilbronn über den Balkan nach Istanbul und von dort über die Nordtürkei bis in den Iran und über die Südtürkei wieder nach Zypern.

«Fast and Falafel» besteht aus sechs jungen, abenteuerlustigen Freunden, die andere Kulturen und ihr Essen entdecken wollen und bereit sind, sich Herausforderungen aller Art zu stellen. Monatelang haben sich Sandhya Mirajkar, Fabrizio Pollice, Sandra Lovec, Alex Spoerndli, Philipp Hediger und Marcel Meier auf die Rallye vorbereitet. Das von Sponsoren und Gönnern unterstützte Team wird einen regelmässigen Vlog über seine Erlebnisse produzieren, der exklusiv auf 20 Minuten veröffentlicht wird.

Wenn die Teams nach den nervenzehrenden und kaum pannenfreien Fahrten das Ziel in Zypern erreichen, werden die Autos für ein Projekt der Welthungerhilfe ausgeschlachtet und die Teile für einen guten Zweck verkauft.

