Kids saugen Tipps von Schweizer NBA-Profi auf

Thabo Sefolosha ist ein Star zum Anfassen. Der Schweizer Basketballpionier geht in der Dreifachturnhalle Saint-Légier, hoch über dem Genferseee, von Gruppe zu Gruppe und gibt Tipps.

Die Jugendlichen sind mit grossem Engagement bei der Sache und saugen die Ratschläge des NBA-Profis förmlich auf. Seit 2007 führt der 35-Jährige im Sommer derartige Lager durch. Das Niveau sei über die Jahre nicht gestiegen, sagt Sefolosha, «aber das ist auch nicht das Ziel des Camps. Ich will meine Erfahrungen mit den Kindern teilen, und sie sollen Spass am Basketball haben.» Anfänglich waren rund 200 Mädchen und Buben dabei, mittlerweile sind es fast doppelt so viele.

Talent allein genügt nicht

Am Ende der Einheit versammeln die Trainer die Kinder in der Hallenmitte. Sie dürfen dem Namensgeber Fragen stellen. «Wie viel Talent braucht es, damit man es in die NBA schafft?» «Viel», antwortet Sefolosha, «aber Talent allein ist nicht genug. Man muss auch härter arbeiten als alle anderen.»

Ein Bub will wissen, für welchen Club er am liebsten spielen würde. «Für die Los Angeles Lakers. Zum einen sind sie eines der traditionsreichsten und erfolgreichsten Teams, zum anderen ist Superstar LeBron James dort.» Der Wunsch wird kaum in Erfüllung gehen. Der derzeit vertragslose Basketballprofi erzählt später, es hätten zwar Gespräche mit den Lakers stattgefunden, aber das sei schon eine Weile her. Wo könnte er also landen? «Florida oder Kalifornien, uns zieht es an die Sonne.»

(ädu)