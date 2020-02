Sein Knie war zerstört, jetzt will er an die Spitze

Ein Skifahrer aus Belgien? Wo der höchste Berg keine 700 Meter über Meer ragt? Klingt schräg. Aber Armand Marchant gefällt sich in der Rolle des Exoten. Fünfter wurde er im Slalom von Zagreb, in der Startliste hat er sich in die Top 30 gekämpft. Wobei die Herkunft nicht einmal das Spezielle ist an seiner Geschichte.

Aussergewöhnlich ist, dass der 22-Jährige überhaupt noch fährt. 2017 stürzte Marchant in Adelboden derart brutal, dass im Knie alles kaputtging, der Schienbeinkopf brach in 13 Teile. Siebenmal musste er sich operieren lassen, nach der ersten Operation sah Marchants zusammengeflicktes Knie fürchterlich aus. Ein Freund musste sich beim Anblick übergeben. Eine Rückkehr in den Weltcup schien illusorisch zu sein.

Geholfen hat Marchant ein Exoskelett. Darunter werden mechanische Strukturen verstanden, die das menschliche Skelett verdoppeln und ihm physische Fähigkeiten verleihen, die es nicht mehr hat. In Marchants Fall wird eine Vorrichtung ums Knie geschnallt und unten an den Schuhen befestigt. Seitliche Stossdämpfer entlasten die Oberschenkel, der Druck auf die Kniegelenke wird reduziert. Durchs Exoskelett sollen dem Athleten 33 Prozent mehr Kraft und Ausdauer zur Verfügung stehen. «Ich werde weniger schnell müde, habe weniger Schmerzen», sagt Marchant. Der Effekt sei vergleichbar mit der Wirkung eines E-Bikes, das den Velofahrer beim Hinauffahren unterstütze.

Tragen allerdings darf Marchant das Exoskelett nur im Training, im Rennen ist es verboten. Dies soll ihn nicht davon abhalten, am Samstag im Slalom von Chamonix zu glänzen. In Hochsavoyen, wo er das Skifahren lernte.

Wintersport