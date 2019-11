Sie sind die besten Surfer der Schweiz

Normalerweise surfen sie nicht in einem Becken. Ihr Zuhause ist auch nicht die Schweiz, sondern Costa Rica. Dort sind Swen (25) und Michael Zaugg (23) direkt am Meer aufgewachsen, nachdem ihre Eltern Mitte der 90er-Jahre aus dem Kanton Bern ausgewandert waren.

Schon früh standen die beiden auf dem Surfbrett, richtig gepackt hat sie es im Teenager-Alter, als sie bei ersten Wettkämpfen ihr Talent unter Beweis stellen. Und aus Talent wurde Können. Die Schweizer Meisterschaften dominieren sie seit Jahren, Swen ist aktueller Schweizermeister, sein jüngerer Bruder Vizemeister. Dabei gibt es keinen Neid. «Wir sind nur so gut, weil wir uns gegenseitig pushen», sagt Swen.

Pushen wollen sie sich bis zu den Olympischen Spielen, nur fehlen ihnen dafür grosse Sponsoren. Mit einem Monatseinkommen von 600 Dollar wird es schwer, für Wettkämpfe rund um die Welt zu fliegen. Auch dürfen in Tokio nur 20 Athleten an den Start, die Qualifikation ist schwierig und komplex – und so dürfte Frankreich 2024 das realistischere Ziel für die beiden sein.

