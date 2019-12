Sie verstehen sich gut, aber «es wird blutig»

Es war eine der grössten Überraschungen im Schwergewichtsboxen überhaupt: Der ungeschlagene Champ Anthony Joshua verlor im Juni den WM-Kampf im Madison Square Garden in New York gegen seinen Herausforderer. Einen Herausforderer, der ihm körperlich scheinbar massiv unterlegen war.

Doch Andy Ruiz jr. verblüffte und besiegte Joshua – nicht etwa mit einem knappen Punktesieg. Nein, der Mexikaner, von dem gesagt wurde, er liebe Snickers über alles, schickte den Briten viermal auf die Bretter, bis der Ringrichter den Kampf in der siebten Runde abbrach und Ruiz per technischem K. o. zum Sieger gekürt wurde.

Nicht mit Dreck werfen

Nun steht der Rückkampf an – und das an einem ungewöhnlichen Ort: in Diriyya, einem Vorort von Riad, Saudiarabiens Hauptstadt. Ungewöhnlich ist aber nicht nur der Austragungsort, sondern auch, dass sich die beiden 30-jährigen Kontrahenten mit Respekt begegnen und nicht mit Dreck werfen, wie das andere Schwergewichtsgrössen wie Tyson Fury oder Deontay Wilder für gewöhnlich tun. Zumindest hat es nach aussen den Anschein, Ruiz und Joshua flachsen sogar gemeinsam.



🔊😅 Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua had another face-off at the Diriyah Arena following their press conference today. AJ just casually asked Ruiz Jr: "So what's the strategy to beat you?"



[📽️ @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/k6x1CcejW0 — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 4, 2019

Das bedeutet aber nicht, dass beide von ihrem Sieg im Kampf am Samstag (live auf Dazn, Kampfbeginn ca. 21.45 Uhr) überzeugt sind. So sagt etwa Joshua: «Ich bin nicht hier, um eine Show abzuliefern, ich bin hier, um zu gewinnen.» Ausserdem gab der Brite zu Protokoll, dass er nach dem Sieg, den er ja bereits prophezeite, nicht jubeln werde, da es kein spezieller Moment sei – die vier WM-Gürtel gehörten ja eigentlich ihm.



Ruiz vs Joshua II LIVE und exklusiv auf DAZN ab 18 Uhr am Samstag https://t.co/kfwJkdQ0iB pic.twitter.com/a1JF9AqJZZ — Boxen-News.com (@boxennewscom) December 4, 2019

Beide haben an Gewicht verloren

Joshua kündigte zudem einen K. o. an: «Wir bestreiten zusammen gute Fights, ich glaube, es wird definitiv einen Knockout geben. Es wird blutig werden.» Etwas zurückhaltender gibt sich der Titelverteidiger. «Ich bin bereit für den Rock 'n' Roll, und ich weiss, AJ ist bereit und motiviert. Ich weiss auch, dass er Gewicht verloren hat und versuchen wird, mich herumzuschubsen. Genau dafür habe ich trainiert, ich werde das zu verhindern wissen.»

Sowohl Joshua als auch Ruiz schienen einige Kilos seit ihrem letzten Aufeinandertreffen im Juni verloren zu haben. Dem war aber nicht so: Beim Wiegen zeigte sich zwar, dass «AJ» von 112,4 auf 107,5 kg runterging. «Destroyer» Ruiz hingegen scheint massiv an Muskelmasse aufgebaut zu haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Mexikaner zwar fitter aussieht, aber fast sieben Kilo zugelegt hat (von 122 auf 128,7 kg).





⚖ #RuizJoshua2 Weigh In:



🇲🇽 Andy Ruiz Jr: 283.7lbs (15lbs heavier than 1st fight)

🇬🇧 Anthony Joshua: 237lbs (10.8lbs lighter than 1st fight) pic.twitter.com/LrE8Jq5XZU — All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) December 6, 2019

Joshuas Trainer Robert McCracken sagt zum Gewichtsverlust seines Schützlings: «Anthony ist viel fitter als beim letzten Mal, ich bin viel glücklicher.» Und Promoter Eddie Hearn fügte an: «Ich spreche nicht gern über das Gewicht, denn beim letzten Mal sagte ich, er wäre so leicht wie noch nie – und er war so schwer wie noch nie. Aber er sieht super aus.»

Es gibt ein drittes Duell

Der Kampf in Diriyya, «Clash of the Dunes – Zusammenprall in den Dünen» genannt, wird nicht der letzte Fight zwischen diesen beiden sein, wenn es nach Joshua geht. Der Brite, der 2012 in London Olympiasieger im Superschwergewicht geworden war, kündigte an, es werde einen weiteres Duell geben. «Wir werden uns sicher ein drittes Mal sehen, solange Andy dem Boxen treu bleibt, nachdem ich diesen Kampf gewonnen habe.»

