Skicrosser Regez startet auch mit Leggins durch

Drittes Weltcuprennen der Saison, zweiter Podestplatz: Ryan Regez befindet sich bereits früh in der Saison in Topform.

Beim Saisonauftakt im französischen Val Thorens wurde der 26-jährige Berner in einem von zwei Rennen Dritter. Am Wochenende im österreichischen Montafon holte sich Regez sogar den Sieg. Es war sein zweiter Triumph im Weltcup. Den ersten Sieg feierte Regez im Februar 2019 im deutschen Feldberg.

Studiobesuch in Leggins

Dank seines jüngsten Erfolgs war Regez am Sonntagabend im «Sportpanorama» des Schweizer Fernsehens zu Gast. In violetten Leggins lief der Berner ins Studio und wurde von Moderator Jann Billeter empfangen. Abgesehen von den speziellen Hosen war Regez' Auftritt sehr sympathisch. Über (modischen) Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

Am Dienstag will Regez auf der Piste wieder brillieren. Dann steht in Arosa der Heim-Weltcup auf dem Programm.

