So feiert der Schweizer Sport den 1. August

Feuerwerke und Höhenfeuer im ganzen Land. Am 1. August prosten sich Schweizerinnen und Schweizer zu und geniessen die Stunden zusammen. Und freuen sich über den Geburtstag des Landes. In diesem Jahr: den 728.

Auch bei den Schweizern Spitzensportlern herrschen heute heimatliche Gefühle vor. Viele denken an diesem heutigen Tag an das Land – und lassen das ihre teilweise viele tausend Follower wissen. Fussball-Nationalspieler Xherdan Shaqiri etwa bestritt am Mittwochabend noch ein Testspiel auf Schweizer Boden – in Genf. Heute gratuliert er mit einer Instagram-Story.

Auch Nationalmannschaftskollege Steve Zuber ist heute auf Instagram aktiv. Er postet schlicht das Schweizerkreuz.

In einem Video lässt der Schweizer Eishockeyverband einige Nationalspieler zu Wort kommen, unter anderem Nico Hischier, der sich derzeit in Bern auf die neue NHL-Saison vorbereitet. Der Walliser richtet sich an die Schweizer Fans: «Ich wünsche euch einen schönen 1. August. Feiert gut!»

Ein stiller Geniesser ist derweil Nino Niederreiter, ein anderer erfolgreicher Eishockey-Export. Der Flügelstürmer der Carolina Hurricanes prostet auf Instagram seiner Freundin Cecilia zu.

Eine andere Botschaft zum Geburtstag des Landes vermittelt Leichtathletin Fabienne Schlumpf. Sie schreibt: «Ich arbeite hart, um an internationalen Anlässen die Schweizer Fahne schwenken zu dürfen.»

Unter den Sportlern hat es natürlich besonders viele Auslandschweizer. Der frühere St.-Gallen-Goalie Daniel Lopar etwa spielt in Australien, feiert dort zusammen mit seiner Familie und schickt Grüsse aus Sydney in die Heimat.

Und apropos Goalie: Der ehemalige Nationaltorhüter und heutige Goalietrainer der Schweiz, Patrick Foletti, hat anscheinend ein Faible für Kühe.

Auch Spitzensurfer Mateo Sanz Lanz, Olympiateilnehmer 2016, lebt im Ausland, auf Mallora. Und auch er feiert mit.

(red)