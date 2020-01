So geil wird das Sportjahr 2020

Nebst Klassikern wie etwa dem Champions-League-Final, der Tour de France oder Weltklasse Zürich im Letzigrund wartet das Sportjahr 2020 mit weiteren Leckerbissen auf. Eines der grössten Highlights aus Schweizer Sicht dürfte die Eishockey-Heim-WM in Zürich und Lausanne sein. Ab 8. Mai will sich das Nationalteam von Trainer Patrick Fischer den Traum von WM-Gold – nach Silber 2013 und 2018 – endlich erfüllen. Wo wäre das schöner als zu Hause im Zürcher Hallenstadion?

Etwas weniger hoch setzt die Fussball-Nati ihre Ziele für die EM. Mindestens der Viertelfinal solls sein. In einer Gruppe mit Italien, Wales und der Türkei ist bereits der Vorstoss in den Achtelfinal kein einfaches Unterfangen. Nati-Trainer Vladimir Petkovic sagt: «Das ist eine interessante Gruppe. Jedem traut man darin ein Weiterkommen zu, es sind attraktive, schwierige Gegner.» Die EM beginnt am 12. Juni, die Nati startet am 17. Juni mit der Partie gegen die Waliser in die Endrunde.

Rennen um Grand-Slam-Krone

Gerade mal zwölf Tage nach dem EM-Final folgt das nächste Grossereignis: Die Olympischen Sommerspiele in Japans Hauptstadt Tokio. Kann Roger Federer kurz vor seinem 39. Geburtstag doch noch Olympiagold im Einzel realisieren? Oder sprintet Mujinga Kambundji über 200 m zum Olympiasieg? Genau wie Federer nimmt auch Nicola Spirig zum fünften Mal an Olympischen Spielen teil. Holt die Triathletin nach Gold 2012 und Silber 2016 erneut eine Medaille?

Apropos Federer: Was ist der 20-fache Grand-Slam-Sieger noch imstande zu leisten? In den vergangenen Jahren hat er seine Tennisfans immer wieder überrascht. Kann er Rafael Nadal im Rennen um die meisten Major-Siege wieder distanzieren? Oder kann der Mallorquiner (19 GS) den Maestro ein- oder sogar überholen? Spannung pur im Sportjahr 2020.

