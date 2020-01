So trauert die Welt um Kobe Bryant

Die Welt trauert um eine Basketball-Legende. Der 41-jährige Kobe Bryant verstarb am Sonntag bei einem Absturz eines Helikopters in Los Angeles. In der Sportwelt wird um einen der besten Basketballer aller Zeiten getrauert.

Profi-Footballer J.J. Watt schreibt auf Twitter: Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht sein. Einfach schrecklich. Ruhe in Frieden Kobe.



Can’t be true.

Just can’t be.

Truly truly horrific.



Rest In Peace Kobe. — JJ Watt (@JJWatt) January 26, 2020

Der US-Präsident spricht von «schrecklichen Nachrichten».



Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama meldet sich auf Twitter.



Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Celtic-Legende Paul Pierce schliesst sich Watt an. «Das kann nicht wahr sein.»



This is not real right now — Paul Pierce (@paulpierce34) January 26, 2020

Der bekannte US-Musiker Pharell Williams schreibt, dass die Welt einen «Giganten» verloren habe.



The world lost a giant today

Rest In Peace Kobe Bryant. Also praying for the other passengers that we lost and their families. — Pharrell Williams (@Pharrell) January 26, 2020

NBA-Allstar Dwyane Wade

Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

Der mehrfache Superbowl Gewinner James White schreibt: «Nein man, nicht Kobe!»



Dammmm man not Kobe! — James White (@SweetFeet_White) January 26, 2020

Der Cornerback der San Francisco 49ers Richard Sherman findet keine Worte.



Just don’t have the words.... #Kobe — Richard Sherman (@RSherman_25) January 26, 2020

«Die Black Mamba war einer der grössten Spieler»

Die Basketballwelt trauert um @kobebryant. Die "Black Mamba" war einer der grössten Spieler, der jemals unseren Lieblingssport betrieben hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie ebenso wie bei denjenigen der anderen Opfer. #easyCreditBBL pic.twitter.com/hY8wmx2frB — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) January 26, 2020

Der deutsche Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld ist fassungslos.



Komplett fassungslos. Das Bild hängt immer noch in meiner Wohnung. Ich bewunder ihn immer noch so wie kaum einen anderen Sportler. Du hast mich zum Basketball gebracht... Ruhe in Frieden. Legende ❤😢😭 #Kobe pic.twitter.com/D3lbi4xbSW — Florian Schmidt-Sommerfeld (@Schmiso) January 26, 2020

Aber auch US-Rapper wie Lil Wayne, Ice Cube oder Snoop Dog teilen in den sozialen Medien ihre Beileidsbekundungen.

I can’t believe that my hero and friend is gone too soon. I’m numb. pic.twitter.com/VOZtxqfvJA — Ice Cube (@icecube) January 26, 2020



