Steingruber krönt Comeback mit Titel

Es war ihr erster Wettkampf vor Publikum seit genau 14 Monaten, und am Ende war es trotzdem wie fast immer: Giulia Steingruber stand zuoberst. An den Schweizer Meisterschaften in Romont FR gab die 25-jährige Ostschweizerin ihr Comeback nach dem im Juli 2018 erlittenen Kreuzbandriss und dem langwierigen Wiederaufbau seither. Und nach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 gewann sie ihren achten SM-Titel – mit über 3,5 Punkten Vorsprung.

Der Fahrplan Richtung WM in einem Monat in Stuttgart scheint zu stimmen. Steingruber zeigte lange einen tadellosen Wettkampf und bekundete trotz bandagiertem linken Knie keine Schwierigkeiten mit ihrem Programm. Natürlich jedoch turnte sie noch nicht ihre besten Übungen. Am Balken etwa, dem Startgerät, verzichtete sie auf ihren selbst erfundenen Abgang, den nach ihr benannten Steingruber. Genauso war ihr am Boden der Doppelsalto mit Doppelschraube noch zu heikel – bei dieser Höchstschwierigkeit hatte sie sich die schlimme Verletzung zugezogen.

Hingegen präsentierte sie am Sprung ihr Paradeelement Tschussowitina. Sie stand mühelos – mit einem kleinen Übertritt. Am Ende konnte sie sich das dosierte Risiko genauso leisten wie den Sturz ganz zuletzt beim Abgang vom Barren. Schon bei Wettkampfhälfte war sie mit fast zwei Punkten Vorsprung in Führung gelegen. Dies auch deshalb, weil Ilaria Käslin, im Vorjahr Schweizer Meisterin und vor drei Monaten auch Turnfestsiegerin, am Boden gestürzt war und nur 11,100 Punkte notiert bekam. Sie gab den Wettkampf danach sogar auf. So stand hinter Steingruber die Zürcherin Stefanie Siegenthaler auf dem Podest.

Der Wettkampf der Männer ist zur Zeit noch im Gang.

Resultate und Tabellen