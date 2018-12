Superbowl-Sieger muss acht Jahre ins Gefängnis

American Football kommt aktuell nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Es tauchen immer mehr Beispiele auf, die NFL-Profis Gewaltdelikte vorwerfen. So wurde kürzlich Kareem Hunt von den Kansas City Chiefs entlassen und kurz davor hatten die San Francisco 49ers Reuben Foster rausgeworfen. Beide hatten eine Frau geschlagen.

Der Fall von Brandon Browner überschattet aber alles. Der 34-Jährige stand kürzlich wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er hat im Juli versucht, seine Ex-Freundin zu töten. Der Ex-Profi, der in der NFL unter anderem für die Seattle Seahawks und die New England Patriots spielte, soll laut Anklage in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingebrochen, die Frau verfolgt, attackiert, gewürgt und anschliessend in einen Teppich eingewickelt haben. Der Ex-Cornerback habe auch eine Uhr im Wert von 20'000 Dollar mitgenommen haben, heisst es in der Anklage.

Keinen Widerspruch eingelegt

Während der Tat sollen zudem die beiden Kinder des Opfers anwesend gewesen sein. Browner flüchtete, wurde aber wenige Stunden nach dem versuchten Mord verhaftet. Der zweifache Superbowl-Sieger – 2014 mit den Seahawks, da spielte er aber nicht, weil er wegen Drogenmissbrauchs suspendiert worden war, und 2015 mit den Patriots – legte am Dienstag vor Gericht keinen Widerspruch gegen den Anklagepunkt des versuchten Mordes ein, wie tmz.com berichtet.

Auch die Anschuldigung der mutwilligen Kindesgefährdung akzeptierte er. Deshalb wurden ihm die weiteren Vorwürfe (Einbruch, Raub und Freiheitsberaubung) erlassen. Browner wurde vom Gericht zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Da sich der Amerikaner in der Untersuchungshaft – dort sass er seit Juli – mustergültig verhalten hatte, wurden ihm 300 Tage wegen «guter Führung» an seine Haftstrafe angerechnet.

(hua)