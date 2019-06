TdF-Sieger und Schweizer mit Ambitionen

Neben dem amtierenden Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und dessen Teamkollege Egan Bernal sind auch der aktuelle Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis sowie TdS-Rekordetappensieger Peter Sagan gemeldet. Aus Schweizer Sicht darf man auf den Auftritt von Zeitfahrspezialist Stefan Küng gespannt sein, der gleich zum Auftakt in Langnau zum Favoritenkreis zählt. «Das Ziel ist es, dass ich wie letztes Jahr ins gelbe Trikot fahren kann. Ich habe den Kurs im April angeschaut und bin in der Lage, ganz vorne dabei zu sein», sagte der 25-jährige Thurgauer. Mit dem Luzerner Mathias Frank steht zudem ein Schweizer mit Ambitionen aufs Gesamtklassement am Start. Ebenfalls dabei ist der Berner U-23-Weltmeister Marc Hirschi.

Die Schweizer Landesrundfahrt dauert vom 15. bis 23. Juni. Sie führt über 1172 Kilometer und knapp 19’000 Höhenmeter. Nach dem Startwochenende in Langnau im Emmental geht es im Uhrzeigersinn ins Seeland, die Region Basel, die Ostschweiz und über die Kantone Graubünden und Tessin nach Ulrichen im Goms. Die Königsetappe führt am Schlusstag über die drei Pässe Furka, Susten und Grimsel.

Neue Radsport-Plattform

Die Tour de Suisse wird ab nächstem Jahr nicht mehr nur von InfrontRingier vermarktet. Am 1. Juli 2019 wird die Cycling Unlimited AG ins Leben gerufen. Ihr Bestreben ist es, die Schweizer Landesrundfahrt weiterzuentwickeln und den Event langfristig zu sichern. Die neue Trägerschaft setzt sich aus vier Parteien zusammen: Swiss Cycling als nationaler Radsportverband und Rechteinhaber der Tour de Suisse, die internationale Sportmarketinggruppe Infront, die Tortour GmbH als Organisatorin von Ultracycling- und Gravel-Wettkämpfen sowie die ProTouchGlobal Gmbh als internationale Beraterin und Organisatorin von Radrennen. Verwaltungsratspräsident der Cycling Unlimited AG ist Swiss-Cycling-Geschäftsführer Markus Pfisterer. Als Co-Geschäftsleiter amten Olivier Senn (ProTouchGlobal) und Joko Vogel (Tortour). Nicht mehr zur neuen Organisation gehört das Medienhaus Ringier, das bislang die Rechte der Landesrundfahrt zusammen mit Infront inne hatte. Dieses Joint Venture wird aufgelöst.

