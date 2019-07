Topfavorit Van Aert stürzt schwer

Wout van Aert ist beim Einzelzeitfahren der 106. Tour de France schwer gestürzt und zunächst auf dem Boden liegen geblieben. Der belgische Topfavorit nahm auf den letzten zwei Kilometern des 27,2 Kilometer langen Zeitfahrens in Pau eine Kurve zu eng und blieb an einer Absperrung hängen. Der 24-Jährige vom Team Jumbo-Visma wurde nach dem Stutz an der Unfallstelle behandelt und dann von der Ambulanz abtransportiert. Er hatte bei allen Zwischenzeiten auf Zwischenrang 2 gelegen.

Wie sein Team später mitteilte, erlitt Van Aert, der Sieger der zehnten Etappe, eine Fleischwunde am rechten Oberschenkel. Eine genauere Diagnose steht noch aus. Die Tour ist für ihn jedenfalls vorbei.

??#TDF2019 .@WoutvanAert unfortunately has to abandon the race after his crash. He is conscious and has a flesh wound at his right upper leg.– Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 19, 2019

Zu Fall kam auch der Schweizer Zeitfahr-Meister Stefan Küng. Der Thurgauer ging bereits in der vierten Kurve zu Boden und verlor viel Zeit. Das Rennen läuft noch.

Stefan Küng a malheureusement chuté en début de parcours, il a réussi à repartir pour continuer ce contre-la-montre. pic.twitter.com/E0yTDEwGbW– Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 19, 2019

Radsport

(dpa/red)