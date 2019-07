Trauer um Schweizer Boxer Enrico Scacchia

Scacchias Familie informierte am Freitag über den Tod des ehemaligen Berner Profiboxers. Der 56-jährige sei im Tiefenauspital nach langjähriger Krankheit friedlich eingeschlafen. Scacchia hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

Der Berner mit italienischen Wurzeln war am traditionellen Stephanstag-Meeting im Berner Kursaal im Dezember 1981 erstmals als Berufsboxer in den Ring gestiegen. Von 1982 bis 1985 legte er eine beeindruckende Bilanz hin und gewann 25 Kämpfe. Zweimal kämpfte Scacchia um den Europameistertitel im Halbschwergewicht, er unterlag aber dem Franzosen Said Skouma 1985 und dem Niederländer Alex Blanchard 1987. Dreimal wurde er Schweizer Meister und einmal (1990) auch italienischer Meister.

Gegen Ende seiner Karriere wurde Scacchia vom Schweizer Verband aus gesundheitlichem Gründen die Lizenz entzogen, worauf er mit Beleidigungen und Prozessen reagierte und vor dem Rücktritt gar noch kurz für Italien in den Ring stieg. In den letzten Jahre lebte Scacchia zurückgezogen in Bern.

