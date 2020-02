Trump gratuliert falschem Staat zum Superbowl-Sieg

Damien Williams war mit seinen beiden Touchdowns Matchwinner für die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers im 54. Superbowl (31:20). Die Glückwünsche flogen den Siegern von allen Seiten zu, auch vom mächtigsten Mann der Welt. US-Präsident Donald Trump gratulierte auf Twitter den Kansas City Chiefs für «ein grossartiges Spiel und ein fantastisches Comeback». Nur unterlief Trump in einer ersten Fassung ein Fauxpas.

Denn obwohl die Chiefs «Kansas» im Namen tragen, kommen sie nicht aus dem US-Bundestaat Kansas, sondern aus Kansas City, im Bundesstaat Missouri, der gleich daneben liegt. Dem Präsidenten schien dies nicht bewusst zu sein und so schrieb er weiter: «Ihr repräsentiert den grossartigen Staat Kansas und auch die ganze USA. Das Land ist Stolz auf euch.»

Tomorrow: Trump waves around a map in Oval Office showing that Kansas City is, in fact, in Kansas. pic.twitter.com/e5jb6R7RHf

Ein Seitenhieb von CNN

Diese Steilvorlage liess sich CNN-Reporter Gregory Krieg nicht nehmen und kommentierte den Tweet mit den Worten: «Morgen wird Trump im Oval Office sicher eine Karte zeigen, auf der Kansas City dann tatsächlich in Kansas verortet ist.»

In einer zweiten Fassung korrigierte der US-Präsident seinen Tweet dann und gratulierte nun dem Staat Missouri.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!