Und plötzlich versinken die Velos im Wasser

In Frankreich waren sie vernünftig. Am Freitag mussten die Organisatoren die 19. Etappe der Tour de France wegen einem Unwetter abbrechen, Hagelkörner bedeckten die Strecke. Etwas weniger vernünftig waren sie an diesem Wochenende in Katalonien. Dort entschieden sie, die Volta al Penedès junior irgendwie durchzudrücken. Bei der Rundfahrt der Nachwuchsfahrer landeten mehrere Fahrer in Wasserlachen, die ein Weiterfahren verunmöglichten.

acuerdo para no llegar a esta sin razón que puede poner en peligro a más de un corredor, se debe de saber separar la seguridad de lo económico. pic.twitter.com/VbriYfBtHg– Nieves Moya (@NievesMoya) July 28, 2019

Eine spanische Journalistin verbreitete via Twitter die spektakulären Videos, dazu schrieb sie: «Diese Sinnlosigkeit hätte verhindert werden sollen. Sie hat die Gesundheit mehrerer Fahrer aufs Spiel gesetzt. Man sollte die Sicherheit vom Finanziellen trennen.» Darunter äusserten weitere User ihren Unmut mit Sätzen wie «es gibt zwei Unendlichkeiten: Das Universum und die menschliche Dummheit», oder «sogar für Autofahrer ist das gefährlich».

(fas)