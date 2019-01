Van Gerwen ist zurück auf dem Thron

Am Ende applaudieren sie dann doch. Als sich Michael Van Gerwen am Dienstagabend um 22:07 Uhr Ortszeit den dritten WM-Titel im Darts sichert, anerkennen das auch die Fans mit grosszügigem Applaus. Zuvor stellte sich das Publikum während des gesamten Matchs auf die Seite des Aussenseiters. Der Engländer Michael Smith war überraschend in den Final vorgestossen. Dort musste sich der 28-Jährige jedoch dem ein Jahr älteren Michael Van Gerwen geschlagen geben. 7:3 gewann der Holländer am Ende.

Den Grundstein für den Sieg legte Van Gerwen zu Beginn der Partie, als er die ersten vier Sätze allesamt für sich entschied. Der vom früheren schottischen Weltmeister Gary Anderson geförderte Smith kam danach kurzzeitig auf zwei Sätze heran. Dies erwies sich jedoch nur als Strohfeuer. Nach dem Final schrieb Smith auf Twitter: «Mir tut das so leid. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden hängen gelassen habe, aber ich griff zu verbissen nach meinem Traum und habe es vermasselt.»

MICHAEL VAN GERWEN HAS DONE IT | The 2019 @WilliamHill World Darts Champion 🏆🏆🏆#WHDarts pic.twitter.com/VFEDftaeCI — PDC Darts (@OfficialPDC) 1. Januar 2019

Van Gerwen sprach nach dem Titelgewinn vom besten Gefühl, das man habe könne. Seit der grossen Dominanz des Engländers Phil «The Power» Taylor ist Van Gerwen, «Mighty Mike» genannt, der erste Spieler mit drei WM-Titeln. Ihm wird zugetraut, dass er Taylors Rekorde in den nächsten 20 Jahren egalisieren oder übertreffen kann.

Der Triumph im Ally Pally beschert Van Gerwen ein sattes Preisgeld von rund 500'000 Pfund. Nie zuvor erhielt ein Darts-Spieler ein höheres Preisgeld für einen Turniersieg.

(sda/cst)