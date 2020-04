Vertreibt sich Timm Klose die Zeit auf Pornhub?

Was machen Fussballer, wenn sie unter Quarantäne stehen und daheim bleiben müssen? Trainieren? Lesen? Ein Star auf Tiktok wie der junge Bayern-Spieler Alphonso Davies werden? Der Schweizer Timm Klose, der aktuell beim Premier-League-Club Norwich unter Vertrag ist, macht andere Sachen. Sachen, die er wohl nicht der breiten Öffentlichkeit erzählt hätte.

So postete der 31-jährige Fussballer von Norwich City auf Instagram eine Story, die seinen Fans zeigen sollte, was er daheim macht. Zu sehen auf dem Bild in der Story: Ein Macbook, auf dem Klose im Internet surft. Es sind zwei Tabs offen: Netflix, eine Serie läuft gerade und – jetzt kommt das Pikante, das, was Klose wohl nicht der Öffentlichkeit zeigen wollte: Pornhub.

Das Netz amüsiert sich

Was er dort schaut, ist in der Story nicht zu sehen. Auch nicht, ob Klose einen Premium-Account hat, den das Unternehmen derzeit wegen des Coronavirus verschenkt.

Das spielt aber auch keine Rolle, zumindest den Nutzern auf Twitter und Instagram nicht. So sind unter dem aktuellsten Instagram-Bild von Timm Klose unzählige Pornhub-Kommentare zu finden. Und auch auf Twitter amüsieren sich die Nutzer über den Norwich-Verteidiger.

Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story 😅 pic.twitter.com/rIhejLphqn — ODDSbible (@ODDSbible) April 1, 2020

😂😂😂😂 always remember to close your tabs Timm Klose...@NorwichCityFC 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/g3iB3aXeo8 — Dale Exotic (@DaleAC231) April 1, 2020

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time 😂😂😂😂 https://t.co/6lF7AIsMiN — Ian Hastings (@WithamWanderer) April 1, 2020

