Vier junge Wilde für einen Königstitel

Pirmin Reichmuth – der elegante Lokalmatador

Pirmin Reichmuth hat beides, Kraft und Eleganz. Schweres sieht bei ihm leicht aus. Er hebt und wendet seine Gegner in der Luft, als wären sie halbe Portionen und federleicht. Nun könnte er der Held von Zug werden, zumal er alle Eigenschaften einer Heldengeschichte mitbringt. Der 1,98 Meter grosse Reichmuth galt vor fünf Jahren als grösstes Talent im Schwingsport. Doch dann riss ihm dreimal das Kreuzband, er überlegte sich gar, aufzuhören. Nun ist der 23-Jährige zurück. Diese Saison gewann er auf dem Brünig und drei weitere Feste. Wenn der Zuger mit dem Druck umgehen kann, dann führt der Sieg über ihn.

Armon Orlik – der kompletteste Kämpfer

Als Bub versuchte sich Armon Orlik beim Judo, heute gilt er als komplettester Schwinger seiner Generation. Er ist gross und stark, er kann erstens viele Schwünge und sie zweitens auch beidseitig. Gemäss Jahresranking ist der Bündner der erfolgreichste Schwinger 2019. Fünf Feste hat er gewonnen, noch keinen Gang verloren. Und trotzdem gibt es ein Fragezeichen um den 24-Jährigen, der beim Eidgenössischen vor drei Jahren bereits im Schlussgang schwang (und gegen Matthias Glarner verlor): Hält sein Rücken? Auf der Schwägalp vor zwei Wochen musste er den Wettkampf abbrechen. Orlik, der bislang 17 Kranzfeste gewinnen konnte, sagt: «Alles im Griff.»

Joel Wicki – die explosive Granate

Eine Granate nennt ihn der Schwingerkönig Matthias Glarner, und tatsächlich, wenn dieser Wicki zündet, dann hat er eine Explosivität, die einzigartig ist unter den Schwingern. Der Innerschweizer braucht diese, denn er ist mit seinen 182 Zentimetern kleiner als viele seiner Konkurrenten. Er muss seine Grösse wettmachen mit Schnellkraft und Angriffslust. Die meisten seiner Kämpfe enden darum nach wenigen Sekunden, ein Zug, meist Kurz, und der Gegner kippt und liegt Sekunden später geplättet im Sägemehl. Seine Schwäche liegt in der Defensive, da ist der 22-jährige Baumaschinen-Mechaniker, der bislang in seiner jungen Karriere zehn Kranzfestsiege feiern konnte, anfällig.

Samuel Giger – der kräftige Schraubstock

Wer mit dem 1,93-Meter-Mann in den Ring muss, der fühlt sich wie in einem Schraubstock. Kräfte wirken, die einen irgendwann fällen. So erzählen das die Gegner, die mit Giger zusammengreifen (und meist verlieren). Der 21-Jährige ist der kräftigste Schwinger seiner Generation, sein Kurz-Zug lässt die Gegner ratlos zurück, obwohl sie wissen, was da kommt. Giger erfreut Schwingpuristen nicht nur mit seinem Kampfstil, sondern auch mit seinem Umgang mit Sponsoren. Anders als viele seiner Konkurrenten lässt er sich nicht mit Geld alimentieren. Noch nicht. Giger hat angekündigt, die Sache nach dem Eidgenössischen zu überdenken.

