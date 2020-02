Von der Super Bowl an die Olympischen Spiele?

Tyreek Hill, Wide Receiver der Kansas City Chiefs, liess an einer Pressekonferenz vor der Super Bowl durchblicken, dass er an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio als Sprinter teilnehmen möchte. Dass er schnell ist, beweist der 25-Jährige nicht erst, seit er in der NFL spielt. In seiner Zeit an der High School galt er als Leichtathletiktalent und lief im Alter von 18 Jahren die 200 Meter in 20,14 Sekunden und die 100 Meter in 10,19 Sekunden.

Dass Hill ein international erfolgreicher Sprinter werden könnte, deutete er bereits 2012 an, als er an der Juniorenweltmeisterschaft in Barcelona teilnahm. Dort gewann er Bronze über 200 Meter und Gold in der Staffel über 4x100 Meter.

Damit Hill an der Vorqualifikation des US-Teams teilnehmen darf, muss er bis Juni an einem Wettbewerb 200 Meter in weniger als 20,24 Sekunden und 100 Meter in weniger als 10,05 Sekunden zurücklegen. Dass dies nicht leicht wird, ist er sich durchaus bewusst, vor allem auch, weil er etwa zehn Kilo schwerer ist als während seiner High-School-Zeit.



