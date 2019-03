Weltklasse-Schwimmer (26) stirbt nach Training

Am Montag ist Kenneth To nach einer Trainingseinheit in Florida verstorben. Der 26-jährige Schwimmer «hat sich im Training unwohl gefühlt und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb», schreibt das Hongkong Sport Institute in einer Mitteilung.

«Er war sehr beliebt und seine Teamkollegen wie auch seine Konkurrenten liebten ihn. Kenneth war eine wirklich aussergewöhnliche Person, er war herzlich, lustig und gütig. Sein plötzlicher Tod ist ein Riesenverlust für den Sport in der Region.»

To wurde in Hongkong geboren, wuchs aber in Australien auf. Bis 2017 schwamm er für Australien. An der WM 2013 in Barcelona gewann er Silber mit der Lagen-Staffel, an den Commonwealth Games 2014 eine Gold- und eine Silbermedaille mit dem Team. Zwei Jahre später nahm er einen Nationenwechsel zu Hong Kong vor. Für den asiatischen Stadtstaat hält er 16 Rekorde.

Zum Zeitpunkt seines Todes befand er sich in einem dreimonatigen Trainingsprogramm in Florida. Die Todesursache ist nicht bekannt.

(va)