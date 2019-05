Wrestler stirbt – alle glauben, es sei nur Show

Der mexikanische Wrestler Silver King verlor am Wochenende sein Leben. César Barrón, wie er mit bürgerlichem Name hiess, wurde nur 51 Jahre alt.

King kämpfte im Rahmen der «Greatest Show of Lucha Libre» in London gegen Juventud Guerrera. Letzterer versetzte King gegen den Schluss des Kampfes einen harten Schlag, worauf King zusammenbrach. Guerrera dachte, dies gehöre zur Show und kickte King noch in den Oberkörper.

Der Ringrichter zählte den vermeintlichen Verlierer an und realisierte den Ernst der Lage ebenfalls nicht. Er erklärte Guerrera zum Sieger.

Publikum wird aus der Halle geführt

King lag rund zwei Minuten regungslos im Ring. Erst dann wurde der Schiedsrichter skeptisch und holte Hilfe. Auch andere Wrestler versuchten, den Mexikaner wiederzubeleben. Mittlerweile wurden die geschockten Zuschauer aus der Halle geführt.

Just saw @Ramses silver king fall in the ring at @camdenroundhouse and not get up. Medical response was slow and worrying. Left when chest pumping happening pic.twitter.com/icDnYMBNPL — Alex Brinded (@alexbrinded1) May 11, 2019

Eine Stunde nach dem tragischen Vorfall wurde Kings Tod via Twitter verkündet.

I can confirm now. I hate this.



Former CMLL/AAA/WCW wrestler Silver King has passed away after suffering a health issue during his match earlier today. He was 51. — luchablog (@luchablog) May 11, 2019

Der Kampf sowie der Zusammenbruch von King wurde auf Facebook live gestreamt. Nach einer knappen Stunde wurde das Video entfernt. Die genaue Todesursache Barróns ist noch nicht genau geklärt. Nach ersten Informationen soll er einen Herzinfarkt erlitten haben.

Silver King kämpfte 1997 und 2000 im World Championship Wrestling. 2006 spielte er in der Komödie «Nacho Libre» einen Wrestler. Nach seinem Tod trauert die Szene um King.

Terrible news of Silver King passing away in the ring tonight

He was a star in Mexico, Japan & WCW

He was Ramses in movie Nacho Libre

Pray for strength for his family pic.twitter.com/FYVk4i59qo — Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) May 11, 2019

Sorry to hear about the passing of #SilverKing. I had so many great matches with him when I worked @CMLL_OFICIAL in the early 90s and more importantly he always made me… https://t.co/IKf7YL6Zyg — Chris Jericho (@IAmJericho) May 12, 2019

So sorry to hear of the passing of ledendary Luchador Silver King. I had the chance to watch him work many times in IWA Japan in 1995. He was awesome. https://t.co/3OKSN2AU5u — Mick Foley (@RealMickFoley) May 12, 2019

