Zweijährige erleidet dauerhafte Hirnschäden

Es war der 29. Mai 2019, als das Unglück geschah. Ein Unglück, das weit über die US-Sportwelt hinaus schockierte und die Menschen bewegte. Ein missglückter Schlag beim Baseball, ein vor Schmerzen und Schreck weinendes Mädchen und ein völlig aufgelöster Unglücksschütze.

Jetzt, sieben Monate nach dem tragischen Unfall gibt es erstmals Informationen zum Gesundheitszustand des zweijährigen Mädchens. Es sind jedoch keine guten.

So äussert sich der Anwalt der Familie in der «Houston Chronicle». «Sie hat einen dauerhaften Schaden in einem Teil des Gehirns erlitten. Sie wird mit epileptischen Anfällen zu kämpfen haben, wird medikamentös behandelt, und das könnte ihr ganzes Leben lang so bleiben», sagt er der Zeitung. Das Mädchen bleibe weiterhin in Behandlung, die Auswirkungen auf das Nervensystem des Kindes seien mit einem Schlaganfall vergleichbar.

Spieler ging weinend in die Knie

Doch was passierte genau? Albert Almora, ein 25-jähriger Baseball-Spieler der Chicago Cubs, drosch beim Auswärtsspiel gegen die Houston Astros Ende Mai letzten Jahres einen Ball weg. Da er ihn falsch getroffen hatte, schoss der Ball mit 100 Kilometern pro Stunde Richtung Publikum und traf ein zweijähriges Mädchen mit voller Wucht am Kopf. Im Stadion herrschte sofort gespenstische Stille. Allen war sofort klar, was passiert war. Almora ging schockiert und weinend in die Knie, musste von Mannschaftskollegen getröstet werden. Er konnte nicht mehr weiterspielen.

Make the nets mandatory. Period. It’s not fair to the young fans of the game like this, and it’s not fair to the players like Albert Almora Jr. who now has to live with this accident for the rest of his life. Stop debating it. Put up the nets. https://t.co/wNdlaoldE0