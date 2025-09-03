Menu
News
|
Sport
|
WM 2026
WM-Qualifikation
Gegen Slowenien
Der «Feuervogel» bekommt Bestnote – das sind die Nati-Noten
25
286
11
USA/Mexiko/Kanada
WM-Qualifikation: Alle Resultate und Tabellen
3
47
4
WM-Qualifikation
Goalgetter
Breel Embolo und die Nati knacken historische Marke
68
311
13
00:25
WM-Qualifikation
Gegen Slowenien
Nati-Zauberfussball vom Feinsten – so herrlich trifft die Schweiz
48
62
11
WM-Qualifikation
SUI – SLO 3:0
Nati-Gala! Sackstarke Schweizer schiessen Slowenien ab
665
93
WM-Qualifikation
Nati-Held Widmer
«Ich mache gerade keine einfache Zeit durch»
25
151
2
Nati-PK
«Werden früh gefordert sein»: Yakins Plan gegen Slowenien
49
195
8
Loch im Rasen
Österreich fassungslos: Kurioser Vorfall stoppt WM-Quali-Spiel
13
190
29
+ Video
WM-Qualifikation
Achtung Nati: 70-Mio-Mann könnte der Schweiz richtig weh tun
8
234
11
WM-Qualifikation
Breel Embolo
«Viel Liebe» – Nati-Held feiert Happy End nach Wahnsinns-Woche
30
290
5
WM-Qualifikation
Slowenien-Spiel
Ticketverkäufe: Trotz Gala-Auftritt hat die Nati ein Problem
134
415
72
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Einer kriegt die Sechs – das sind die Nati-Noten gegen Kosovo
140
928
32
WM-Qualifikation
Granit Xhaka
«Mit der zweiten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein»
28
221
7
00:29
WM-Qualifikation
SUI - KOS 4:0
Breel Embolo zaubert mit der Hacke gegen Kosovo
4
101
15
WM-Qualifikation
SUI - KOS 4:0
Nati führt Kosovo zum Start der WM-Qualifikation vor
323
656
119
WM-Qualifikation erklärt
Wie schafft es die Schweiz eigentlich an die WM?
21
137
5
WM-Qualifikation
Achtung, Nati! Auf diese Kosovaren muss die Schweiz gefasst sein
24
172
8
+ Video
Schweiz - Kosovo
«Breel brennt auf das Spiel» – Embolo nach Gerichtstermin heiss
71
316
1
WM-Quali
DFB-Elf verliert nach Grusel-Auftritt – Spanien bleibt souverän
13
116
3
WM-Quali
Kosovo-Trainer Foda: «Wir haben keine Angst vor der Schweiz»
54
248
16
WM-Quali
«Das Bruder-Duell gibt es nicht mehr»
17
187
3
+ Video
Nati
«Kommt von den Alpen herunter» – Kurioser Tiktok-Spass mit Rieder
4
101
8
+ Video
Manuel Akanji
«Das von Guardiola zu hören, war nicht schön»
14
197
9