0:0 gegen Vaduz : Auch Leader YB patzt – Nsame fliegt wegen einer Tätlichkeit vom Platz

Leader YB holt gegen den FC Vaduz nur ein Unentschieden. Trotzdem können sie den Vorsprung auf den FC Basel weiter ausbauen.

Der erste Rückschlag für den Leader gab es bereits in der 39. Minute der ersten Halbzeit. Stürmer-Star Nsame schlägt seinen Gegenspieler. Der Videoschiedsrichter schaltet sich ein, Schiedsrichter Fähndrich schaut sich die Szenen am Bildschirm an und entscheidet auf Tätlichkeit – rote Karte! In Unterzahl konnten die Berner anschliessend nicht mehr überzeugen. Im Gegenteil: In der 81. Minute wurde es noch gefährlich für YB. Vaduz-Spieler Gajic schiesst einen Freistoss an den Pfosten. «Es war ein schwieriges Spiel, Platz war nicht optimal für beide Teams und dann noch in Unterzahl – für uns war wichtig, dass wir kein Gegentor erhalten», sagt YB-Flügel Sulejmani nach dem Spiel.