Eisheilige

Wetterumschwung bringt Kälteschock und Schnee

Der Dienstag ist in der Schweiz sehr kalt gestartet. Auch im Flachland lagen die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Der Dienstag ist mit Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt gestartet. Am kältesten war es laut MeteoNews in St. Gallen mit 0,2 Grad. Am Zürichberg wurde ein Tiefstwert von 1,6 Grad gemessen.

Rest der Woche bleibt wechselhaft

Auch im weiteren Verlauf der Woche gehe es wechselhaft zu und her. Vor allem am Mittwoch sei wieder verbreitet mit Niederschlägen zu rechnen, und mit Bise bleibe es kühl. Am Donnerstag sei es seltener nass. Am Freitag, pünktlich zum Einzug der «Kalten Sophie», wird bereits die nächste Störung erwartet. Dazu bewegen sich die Temperaturen in einem Bereich mit Höchstwerten um 10 bis 15 Grad. Die Eisheiligen werden ihrem Namen in diesem Jahr also gerecht, wie MeteoNews schreibt. Kaltlufteinbrüche im Mai seien zwar keine Seltenheit, dass es dieses Jahr gerade die Eisheiligen treffe, sei allerdings zufällig.