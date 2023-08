Frauen-WM: Community geht hart mit der Nati ins Gericht

Gegen Spanien kassierte man am Samstagmorgen eine 1:5-Niederlage.

Die Schweiz ist an der Frauenfussball-WM im Achtelfinal ausgeschieden.

Fünf Gegentore und ein einziger Torschuss aufs gegnerische Tor – bei der 1:5-Niederlage der Schweizer Nationalmannschaft im WM-Achtelfinal gegen Spanien waren die Gegnerinnen in allen Belangen überlegen. Sogar das Tor für die Schweiz machten die Spanierinnen auf sehr kuriose Art und Weise gleich selber.

Auch die 20-Minuten-Community beschäftigt das WM-Aus der Frauen-Nati am Samstagmorgen – nicht zwingend das Ausscheiden, sondern der blasse und teilweise auch mutlose Auftritt der Schweizerinnen enttäuscht. «Null Leidenschaft, null Aggressivität, ein Torabschluss sagt genügend aus. Nicht Spanien war überragend, sondern die Schweiz war so etwas von schwach», schreibt etwa User laterne1954. Die grosse Enttäuschung zeigt sich auch in der Umfrage zu den Nati-Noten. Über 5600 Leserinnen und Leser haben (Stand 14 Uhr) teilgenommen, 35 Prozent geben dem Auftritt der Schweizerinnen nur eine Eins – die schlechtmöglichste Note.