Super League: Leader FCZ lässt gegen Lausanne-Ouchy Punkte liegen

Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy war in der ersten Hälfte das bessere Team im Letzigrund und ging mit 1:0 in Führung.

Ungenau, ungefährlich, unterlegen – FCZ-Trainer Bo Henriksen war sichtlich unzufrieden mit seinem Team während der ersten Halbzeit und wütete an der Seitenlinie. Der Leader empfing im Letzigrund den Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy und dieser machte in den ersten 45 Minuten das Spiel. PSG-Leihgabe Ismaël Gharbi brachte die Gäste dann auch in Führung mit seinem ersten Tor in der Super League. Es folgten weitere gute Chancen für den Aufsteiger, der FCZ kam nicht richtig ins Spiel – bis Stade Lausanne-Ouchy in der 44. Spielminute entschied nachzuhelfen.