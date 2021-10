Rekord in Kitzbühel : Die gefährlichste Abfahrt der Welt lockt neu mit Millionen-Prämie

Erstmals werden bei den legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel über eine Million Franken an Prämien ausbezahlt. Im vergangenen Winter schlug Beat Feuz auf der Streif gleich zweimal zu.

Auch in dieser Saison stehen an den Hahnenkammrennen wieder zwei Abfahrten auf dem Programm. Falls Feut seinen Doppeltriumph wiederholen kann, wird es im Kässeli des Emmentalers so richtig klingeln. Das Organisations-Komitee von Kitzbühel erhöht für die Rennen im nächsten Jahr das Preisgeld auf insgesamt knapp 1,1 Million Franken – Rekord im Ski-Weltcup!

Bisheriger Rekord lag bei 800’000 Franken

Der Klassiker in Kitzbühel soll im nächsten Jahr vom 21. – 23. Januar über die Bühne gehen – wie gewohnt eine Woche nach den Rennen in Wengen. Am Freitag steht erstmals offiziell die «Kitzbühel-Abfahrt» an, am Samstag folgt die klassische Hahnenkamm-Abfahrt. Zum Abschluss des Wochenendes folgt am Sonntag traditionsgemäss der Slalom. Ein Super-G-Rennen ist in dieser Saison keines geplant.