Krankenkasse: Wie man 40 Prozent Prämien spart

Um zu sparen müssten die Betroffenen einfach zu einer der fünf günstigsten Krankenkassen in der eigenen Prämienregion wechseln. Geld sparen lässt sich teilweise auch mit einer Erhöhung der Franchise oder einem Modellwechsel bei der eigenen Kasse.

So könnten 521 Standardversicherte der Helsana im Kanton Luzern bis zu 52 Prozent sparen. Das entspricht 2549,40 Franken für 2022. Dafür müssten sie zum Hausarzt-Modell bei der Krankenkasse CSS in Luzern wechseln, wie Comparis schreibt.

Auch mit minimal Franchise lässt sich sparen

Auch über 100’000 Erwachsene mit der minimalen Franchise von 300 Franken könnten 2022 durch einen Wechsel der Versicherung und des Modells zwischen 20 bis 30 Prozent sparen. Am meisten sparen dabei Versicherte mit einer 300-Franken-Franchise im Kanton Waadt.

Dort müssten 171 Versicherte in einem Standardmodell ohne Unfallversicherung bei der Versicherung Sanitas zur Kasse Assura wechseln. Im HMO-Modell, also bei Nutzung von Gruppenpraxis, zahlen sie jährlich 34 Prozent weniger. Das entspricht 2379,60 Franken.

Wechsel ist nicht immer zu empfehlen

Ein Krankenkassen- oder Modellwechsel kann sich finanziell also stark lohnen. Doch günstig ist nicht immer gut, im Sinne einer perfekten Servicequalität, merkt Comparis an. So biete die Grundversicherung meist die gleichen Leistungen, doch die Dienstleistungsqualität unterscheide sich oft.