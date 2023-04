«Goodbye Deutschland»: Haft für Jürgen Alberts wegen Kokain-Handel

Laut dem Gericht stellte er Luxusfahrzeuge und Kuriere zur Verfügung, die in den letzten Jahren 1,4 Tonnen Kokain quer durch Europa schmuggelten. Obwohl er dies bestreitet, wird er schliesslich zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Sein Vorhaben, einen Nachtclub wieder zum Laufen zu bringen, scheiterte. Zurück in Deutschland baute er sich in der Autobranche eine Existenz auf – mit offenbar illegalen Strukturen im Hintergrund.

2013 wollte sich Jürgen Albers auf Mallorca ein neues Leben aufbauen und liess sich dabei in der Vox-Show «Goodbye Deutschland» begleiten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut seinen Anwälten will er das Urteil an die nächste Instanz weiterziehen. Es gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

In einem Prozess wegen Drogenschmuggels hat das Landgericht Aachen am Montag den früheren «Goodbye Deutschland»-Star Jürgen Albers zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt.

Vor zehn Jahren wanderte Jürgen Albers mit seiner Familie nach Mallorca aus. Begleitet von TV-Kameras der Vox-Show «Goodbye Deutschland» wollte er ein neues Leben beginnen. Doch sein Vorhaben, die Diskothek «Das Karussell» in Cala Millor wiederzubeleben, scheiterte. Zurück in Deutschland baute er sich mit einem Ingenieurbüro für Kfz-Technik eine neue Existenz auf – wo er im Hintergrund kriminelle Geschäfte im ganz grossen Stil abwickelte. Dies wurde ihm nun zum Verhängnis!

Im November 2021 wurde der ehemalige Spanien-Auswanderer nach einer Razzia in seinem Haus festgenommen. Jürgen Albers wurde der Schmuggel von 1,4 Tonnen Kokain vorgeworfen. Vier ursprünglich Mitangeklagte waren laut einem Gerichtssprecher bereits im Dezember 2022 zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren auf Bewährung und acht Jahren verurteilt worden. Das Verfahren gegen den 61-Jährigen wurde wegen dessen Gesundheitszustandes abgetrennt und dauerte 40 Tage – nun fiel das Urteil.

Kokaintransporte in Luxuswagen quer durch Europa

Der Reality-TV-Star soll wegen bandenmässigen Kokainhandels für 14 Jahre in Haft, wie der Sprecher mitteilte. Damit folgte die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Drogen wurden nach Gerichtsangaben in Verstecken von Luxusautos durch Europa transportiert. Laut Gericht stellte Jürgen Albers die Luxuswagen wie Porsches und Maseratis aus seinem Betrieb. Auch habe er die Kuriere für die Drogenfahrten engagiert. Die Beweislage sei erdrückend und stütze sich auf Telefonüberwachung, die Ortung von Handys und Autos sowie auf Observationen vor Ort, so das Gericht.