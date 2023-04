UN-Schätzung: Indien löst China als bevölkerungsreichstes Land ab

Indien löst nach einer neuen Prognose der Vereinten Nationen noch im April China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ab. Bis Ende des Monats werde Indien 1,425 Milliarden Einwohner haben und damit mit der Volksrepublik gleichziehen und sie in der Folge überholen, teilte die Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der UN (Desa) am Montag mit. Erst vergangene Woche war in einem anderen UN-Bericht prognostiziert worden, dass Indien bis Mitte des Jahres das bevölkerungsreichste Land der Erde sein werde.

Indien womöglich schon länger Spitzenreiter

China ist seit mindestens 1950 das Land mit den meisten Einwohnern. In dem Jahr wurden erstmals Zahlen der Vereinten Nationen zur Bevölkerung zusammengetragen. In Indien wurde seit 2011 keine Volkszählung mehr vorgenommen. Sowohl dort als auch in China leben aber mehr als 1,4 Milliarden Menschen, zusammen stellen die beiden Staaten also mehr als ein Drittel der acht Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner der Erde.