Katar 2022: 1,5 Milliarden Final-Zuschauer, 172 Tore – die irren Zahlen zur Fussball-WM

Am 18. Dezember ging die Fussball-WM in Katar mit einem Feuerwerk zu Ende.

Am 18. Dezember das grosse Feuerwerk: Im wohl packendsten WM-Final aller Zeiten krönte sich Argentinien mit Superstar Lionel Messi zum Weltmeister. Einen Monat später zeigen diverse Zahlen die Dimension des Fussballfestes im Wüstenstaat.

Fünf Milliarden Interaktionen

Wie die Fifa in einer Medienmitteilung schreibt, hätten sich rund fünf Milliarden Menschen mit der WM beschäftigt und Inhalte rund um das Turnier auf diversen Plattformen konsumiert. Rund 90 Millionen Beiträge auf Social Media sind bisher gezählt worden.

Über drei Millionen Stadionbesucher

Insgesamt haben 3,4 Millionen Menschen die Spiele in Katar live im Stadion verfolgt. Das ist fast eine halbe Million mehr als 2018 in Russland (drei Millionen). Die ausverkauften Spiele im Lusail-Stadion (88’966 Zuschauer), wie etwa auch der Final, waren die meistbesuchten WM-Spiele seit dem WM-Final 1994 im Rose-Bowl-Stadion in Pasadena (94’194).