Foodwaste: 1,5 Tonnen Adzukobohnen kommen in Rekordzeit weg

Der Verein Frischer Fritz hat diese nun vor dem Food-Waste gerettet. Seit Donnerstag können sie in Thun gratis abgeholt werden.

Eineinhalb Tonnen Adzukibohnen lagen in Thun beim Frischer Fritz und wurden nicht gekauft. Das Lebensmittelgeschäft Frischer Fritz kaufte einem Grosshändler vor einem halben Jahr über zwei Tonnen davon ab, weil die Bohnen sonst im Müll gelandet wären . Der Grosshändler hatte die Bohnen vor der Pandemie ersteigert, als ein grosser Hype um die Hülsenfrüchte herrschte. Mit dem Ausbruch des Coronavirus sank die Anfrage auf null und nahm danach auch nicht mehr zu.

Die Adzukibohnen überschreiten zwar demnächst das Haltbarkeitsdatum, sind jedoch trocken gelagert jahrelang haltbar. Weil beim Frischer Fritz eine grosse Menge der Bohnen bisher nicht verkauft wurde, werden sie jetzt verschenkt. «Zwei Tonnen sind extrem viel. Es war eigentlich klar, dass wir nicht alle Adzukibohnen in kurzer Zeit verkaufen würden», sagt die Präsidentin von Frischer Fritz. Das sei jeweils das Risiko, wenn man Händlern grosse Mengen an Nahrungsmitteln abkaufe, die sonst auf dem Müll landen würden.

«Noch die nächsten zehn Jahre haltbar»

«Unser Ziel ist es letztlich, Food-Waste zu verhindern . Es ist zwar schade, dass wir die Bohnen nicht verkaufen konnten, aber wir wollen einfach um jeden Preis, dass wir sie nicht wegwerfen müssen», sagt sie weiter. Zahlreiche Interessierte hätten sich bereits einen 25-Kilogramm-Sack reserviert. 24 Stunden nach Beginn der Aktion wurden bereits fast alle Bohnen abgeholt. «Ich glaube, es kommen alle Säcke weg», sagt Kissling zu «Bärntoday» am Donnerstag.

Adzukibohnen sind mit den hierzulande bekannteren Mungobohnen verwandt und schmecken leicht nussig und süsslich. Sie kommen ursprünglich aus Asien und enthalten viel Eiweiss, Vitamine und Mineralstoffe. Wie Mungobohnen lassen sich aus ihnen Sprossen ziehen. Für Salate, Curry- oder Suppengerichte eignen sie sich auch gut, in Asien werden sie oft zu Mehl verarbeitet oder als Bohnenpaste in Süssspeisen wie Daifuku, eine Art Mochi, verwendet. Es sei wichtig, die Hülsenfrüchte in einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Raum aufzubewahren. «Dann sind sie wahrscheinlich noch die nächsten zehn Jahre haltbar», sagt die Präsidentin.