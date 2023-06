Stadt Bern will kein Geld mehr von der Fifa

Zwischen 2017 und 2022 hat die Stadt Bern von der Fifa rund 1,8 Milliarden Franken bezogen. Die Kreditaufnahmen, die Anfang Jahr publik wurden, sorgten insbesondere bei linken Stadtparlamentariern für Bestürzung, geriet die Organisation doch spätestens vor der WM in Katar aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen massiv in die Kritik.

Auch der Berner Gemeinderat erachtet die Kapitalbeschaffung über die Fifa mittlerweile als «ethisch heikel», wie er in seiner Antwort auf eine Interpellation von Sofia Fisch und Nicole Bieri (Juso) einräumt. Zwar habe sich die Stadt bei den Finanzierungen an die gesetzlichen Vorgaben gehalten und der Fifa jeweils dann den Zuschlag erteilt, wenn diese im Rahmen der Offertausschreibung (die Stadt schreibt ihre Kapitalbeschaffungen öffentlich aus) das «preisgünstigste Angebot» eingereicht habe.

Für ethische Kriterien blieb keine Zeit

Den «Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit» will der Gemeinderat weiterhin treu bleiben, wie er festhält, jedoch sollen die Geldgeber künftig auch «nach ethischen Kriterien» beurteilt werden. Diesbezüglich würden nun die Möglichkeiten ausgelotet. Klar ist aber schon jetzt: Beim Weltfussballverband wird Bern so schnell kein Darlehen mehr aufnehmen. Angesichts der aktuellen Lage würde «auf ein Geschäft mit der Fifa nicht eingetreten und gegebenenfalls würde das zweitbeste Angebot berücksichtigt», so die Stadtregierung.

Zum Selbstläufer dürfte die angestrebte Praxisänderung indes nicht werden. So wies die Finanzdirektion bereits in einer Mitteilung vom letzten Januar darauf hin, dass breit etablierte, einheitliche Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien für Kapitalgeber heute fehlen würden. «Selbst mit einem eigenen Kriterienkatalog kann zurzeit nicht sichergestellt werden, dass über einen Finanzintermediär keine unerwünschten Gelder bei der Stadt platziert werden», heisst es. Oftmals sei bei den Finanzierungsangeboten unbekannt, woher die Gelder tatsächlich stammten.

Geld mit Schulden verdienen

So auch die hochverschuldete Stadt Bern: Durch die Kreditaufnahmen beim umstrittenen Weltfussballverband flossen ihr rund 3,1 Millionen Franken zu. Seit Januar 2023 seien jedoch keine Finanzierungsangebote seitens der Fifa mehr eingegangen, schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort an die Juso-Interpellantinnen. Bern ist nicht die einzige Schweizer Stadt, die Millionenkredite vom Weltverband erhalten hat: In der Vergangenheit zählten unter anderem auch Winterthur und andere Gemeinden des Kantons Zürich zu den «Fifa-Kunden».