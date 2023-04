Mick Schumacher: Günther Steiner erklärt Trennung in seinem Buch

In seinem neuen Buch «Surviving to Drive» liefert Haas-Teamchef Günther Steiner Gründe für die Trennung von Ex-Fahrer Mick Schumacher. Schuld soll ein Unfall in Japan sein.

Darum gehts Haas-Teamchef Günther Steiner (58) veröffentlicht Ende April ein Buch.

Darin geht es auch um Ex-Fahrer Mick Schumacher (24).

Ausschlaggebend für die Trennung dürfte ein Unfall beim Grossen Preis von Japan gewesen sein.

Insgesamt habe Schumacher Unfallschäden von rund 1,8 Millionen Franken angehäuft.

Schon in der Netflix-Doku «Drive to Survive» hat Haas-Teamchef Günther Steiner (58) ordentlich gegen Ex-Fahrer Mick Schumacher (24) ausgeteilt. Nun legt der Italiener in seinem Ende April erscheinenden Buch noch einmal nach. Dieses trägt den etwas unkreativ wirkenden Namen «Surviving to Drive».

Darin kristallisiert sich heraus, wann Steiner entschieden hat, dass Schumacher bei Haas keine Zukunft haben wird. «Ich kann keinen Fahrer haben, dem ich nicht zutraue, ein Auto sicher durch eine langsame Runde zu bringen. Das ist lächerlich», schreibt der Haas-Teamchef in seinem Buch. Damit dürfte er sich auf das Rennen in Suzuka im vergangenen Oktober beziehen.

1,8 Millionen Unfallschäden

Damals crashte Schumacher im Training vor dem Grossen Preis von Japan auf dem Weg zurück in die Box, als er eigentlich mit niedrigem Tempo unterwegs war. Rund 630’000 Franken soll der Schaden für den US-amerikanischen Rennstall betragen haben. Insgesamt schreibt Steiner in seinem Buch von umgerechnet 1,8 Millionen an Unfallschäden, die Schumacher angesammelt habe.

Nach zwei Jahren bei Haas steht der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher in dieser Saison ohne Cockpit da. Er ist dafür als Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren im Einsatz. Nachfolger Hülkenberg fuhr Anfang April beim GP von Australien in seinem dritten Rennen für Haas zum ersten Mal in die Punkte. Das war Schumacher in 43 Rennen nur zweimal gelungen.

