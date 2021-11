«Wir sind unglaublich dankbar» – 1,8 Tonnen Käse in nur zwei Tagen vor dem Abfall gerettet

Dass der Käse innerhalb so kurzer Zeit verkauft werden würde, hat die 29-Jährige nicht erwartet. «Wir dachten uns: Da werden wir wohl ein paar Bestellungen bekommen, nichts Grosses», so Sulliger. Dass es dann wirklich so viele Interessenten und Interessentinnen gab, hat die Älplerin sehr überrascht: «Der Käse ging weg wie warme Weggli. Und die meisten kauften sogar ganze Laibe.»