Wetter im Februar: 1,9 Grad zu warm, viel zu trocken und Rekordminimum an Schnee

Das Wetter im Februar wich stark von der langjährigen Norm ab : Nachdem sich die Temperaturen in der ersten Februarhälfte im Flachland im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1999 bis 2020 normal verhalten hatten, sorgten ausserordentlich hohe Temperaturen seit der Monatsmitte vielerorts für einen Temperaturüberschuss von zwei Grad oder mehr, wie Meteonews in ihrem Wetterblog schreibt.

Am Monatsende gingen die Temperaturen dann aber deutlich zurück. Grund dafür war eine starke Bise, die im zentralen und östlichen Flachland Böen zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde erreichte. Im Westen kam es zu regelrechten Bisenstürmen und in Genf kam es mit einer Spitzenböe von 99 Kilometern pro Stunde zu einer der stärksten Bisen seit Beginn der automatischen Wetteraufzeichnung.

Temperaturrekorde im Süden

In einzelnen Regionen im Süden der Schweiz kam es dennoch zu Temperaturrekorden. Auf der Cimetta war es der fünft wärmste Februar seit Aufzeichnungsbeginn. In Locarno-Monti, in Locarno-Magadino und in Lugano belegte der Wintermonat den sechsten Rang. Während sich die Temperaturen etwas reguliert haben, bleibt es in der Schweiz aber weiterhin viel zu trocken. In den Bergen ist die Schneeauflage vielerorts auf einem Rekordminimum.