1. August: Alles zum Nationalfeiertag im Newsticker

«Denn während in den vergangenen 175 Jahren alle Staaten rund um uns viele Leben gelebt haben, lebt die Eidgenossenschaft als einziger Staat in seiner ursprünglichen Form bis heute. Vergessen wir also nicht, dass unsere föderalistische Struktur und die uns allen heiligen freiheitlichen Grundrechte nie missbraucht wurden, um in irgendeinem Namen irgendeine ‹neue Ordnung› zu schaffen.»

Bundesrätin Viola Amherd betont in ihrer 1.-August-Ansprache dann, dass für sie Sicherheit und Eigenständigkeit «zur DNA der Schweiz» gehören. Weil sie nicht Biologin sei, habe sie in einem Kinderbuch nachschauen müssen, was DNA bedeutet: Dort werde sie als eine Art Buch beschrieben, «das eine Bauanleitung enthält, wie man alle Teile eines Lebewesens herstellt, z.B. die Muskeln oder die Spucke, und wann und wo die einzelnen Teile hergestellt werden sollen» – und genau so eine Bauanleitung sieht Amherd auch in unserem Buch namens «Bundesverfassung».