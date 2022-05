Franken schwächelt: 1 Dollar kostet 1 Franken – jetzt heben die Läden die Preise zusätzlich an

Denn die Schweizerische Nationalbank hält den Leitzins tief im Minus, während die US-Notenbank FED den Zins so stark anhebt wie seit 22 Jahren nicht mehr . Damit will die FED die extreme Preisteuerung in den USA um jeden Preis bekämpfen, wie Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin, zu 20 Minuten sagt.

Zinsvorteil des Dollars zum Franken steigt

So steigt der Zinsvorteil des Dollars. Für Anleger sind Investitionen in den USA deutlich attraktiver, weil es dort Zinsen gibt, in der Schweiz aber Minuszinsen, so Junius. Dazu komme, dass die USA viel weniger stark von den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs getroffen werden als Europa.