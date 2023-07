Pello Bilbao: Teamkollege führt Spendenaktion von Gino Mäder fort

Für jeden Fahrer, den er pro Etappe nach dem Bahrain-Victorious-Profi hinter sich lässt, will er einen Euro an ein Naturschutzprojekt im Baskenland spenden.

Für den spanischen Radprofi Pello Bilbao ist es eine ganz besondere Tour de France, die am Samstag in Bilbao begonnen hat. Doch nicht etwa , weil die erste Etappe der Grand Boucle durch sein Geburtsstädtchen Guernica führte, sondern weil es für den 32-Jährigen das erste Rennen nach dem Tod seines Teamkollegen Gino Mäder ist.

Um das Andenken seines Freundes in Ehren zu halten, hat sich Bilbao eine herzergreifende Aktion überlegt. Für jeden Fahrer, der nach dem Bahrain-Victorious-Profi ins Ziel kommt, will dieser einen Euro an ein Naturschutzprojekt im Baskenland spenden – pro Etappe wohlgemerkt. Ähnlich hatte es Mäder in der Vergangenheit gehandhabt. Der Berner hatte jeweils einen Franken für den Erhalt der Schweizer Gletscher gespendet und war bekannt für sein Engagement für den Umweltschutz.