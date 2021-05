1. Mai-Demo in Zürich : Polizei löst neue Formation auf – Wasserwerfer steht bereit

In Zürich ist die Polizei im Grosseinsatz. Verfolgen Sie das Geschehen im Live-Stream.

In Zürich begann die Demonstration um 14 Uhr in Zürich. Demonstranten wurden von der Polizei beim Bezirksgericht eingekesselt. Zuvor hatte sich die Lage an der Langstrasse zugespitzt und die Stimmung wurde angeheizt. In der Stadt dürfen maximal 100 Personen demonstrieren, die laufende Demo ist nicht bewilligt. Die Stadtpolizei Zürich kündigt auf Twitter an, dass sie einen Umzug nicht toleriert.