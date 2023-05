Demos am 1. Mai: Alle News im Liveticker

In Basel scheint sich die Situation zu beruhigen: «Alle Personen im Kessel wurden kontrolliert, Unfreiwillige wurden mit Platzverweis belegt. Die Polizei hat die Sperre in der Elisabethenstrasse aufgelöst. Die Kundgebung kann jetzt via Wettsteinbrücke ins Kleinbasel verschieben», teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt auf Twitter mit.

Der Demonstrationszug hat sich in der Folge in Bewegung gesetzt und steuert nun via Wettsteinbrücke das Kleinbasler Kasernenareal an, wo die das offizielle 1.Mai-Festprogramm schon um 14 Uhr hätte starten sollen.