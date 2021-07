Good News für Influencer*innen - 1 Milliarde USD für Creators

Tiktok hat es vorgemacht

Tiktok hat 2020 bereits angekündigt, dass eine Milliarde USD in US-Creators investiert werden soll. Die Zahl scheint also bewährt. Weltweit liegt der Tik t ok Creator Fund sogar bei zwei Milliarden. Dies geschah damals Forbes zufolge als Reaktion darauf, dass Facebook grossen Tik t ok-Creators Geld geboten habe, um sie von der Plattform wegzulocken. Tiktok teilt mit, welche Anforderungen Creators erfüllen müssen, um sich für den Creator Fund anmelden zu können. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, aus den USA, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien oder Italien stammen, mindestens 10’000 Follower innen und Follower haben, mindestens 100’000 Views in den letzten 30 Tagen erreich t haben und den Tik t ok Richtlinien folgen.