Auch Preisüberwacher Stefan Meierhans schrieb in einem Blogeintrag: «Räumt den Patienten, die helfen wollen, Kosten zu sparen, die Steine aus dem Weg.»

Die Medikamentenpreise in der Schweiz sind im Vergleich deutlich teurer.

Erstmals zeigt eine Erhebung, wie viel Geld Schweizerinnen und Schweizer sparen könnten, wenn alle jährlich verbrauchten Medikamente so günstig wären wie in vergleichbaren Ländern in der EU. Der Befund des Krankenkassenverbandes Santésuisse ist frappant: Die bereinigte Differenz zwischen EU- und Schweizer Preisen liegt bei 1,1 Milliarden Franken, wie die «SonntagsZeitung» berichtet.