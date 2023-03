Schweiz: 1 Million Mieter kommen in Bedrängnis

In der Schweiz sind 60 Prozent der Bevölkerung Mieterinnen und Mieter . Rund 20 Prozent leiden unter einer zu hohen Mietzinsbelastung – und diese werde nun noch verschärft, wie die « SonntagsZeitung » (SoZ) schreibt. Sie rechnet vor, dass diese eine Million Niedrigverdienenden einen Bruttolohn von unter 5000 Franken im Monat erhalten. Davon müssten bereits heute mehr als ein Drittel für die Miete ausgegeben werden. Laut Caritas müssen einige Mieterinnen und Mieter gar über 50 Prozent ihres Lohns für die Miete aufwenden. Die Faustregel, dass der Mietzins ein Drittel des Einkommens nicht übersteigen sollte, können diese Betroffenen also bereits heute nicht einhalten.

Lage spitzt sich zu

Mehr bezahlbare Wohnungen gefordert

Laut Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz seien Wenigverdienende doppelt gestraft, da sie meist in älteren Gebäuden lebten, die grösstenteils mit Gas oder Öl beheizt würden und schlecht isoliert seien. Oft gebe es auch keine individuelle Nebenkostenabrechnung. Selbst wer Energie spare, könne davon also nicht profitieren.



Der Mieterverband und die Caritas fordern mehr bezahlbare Wohnungen. «Gemeinden sind nicht an bezahlbarem Wohnraum interessiert, denn dann ziehen dort Menschen mit tiefen Einkommen oder Sozialhilfebezüger ein, die den Gemeinden kaum Steuern, sondern Mehrkosten bescheren», sagt Lorenz Bertsch von der Caritas in der «SonntagsZeitung».